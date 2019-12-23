2019-12-23T10:40:25+03:00
Общество

Новый продукт пермского «УРАЛХИМа» – среди «100 лучших товаров России»

В 2018 году на «ПМУ» было налажено единственное в России производство карбамида с размером гранул до 1 мм
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Фото пресс-службы предприятияФото пресс-службы предприятия
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Карбамид микроприллированный производства филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России». Церемония награждения победителей прошла сегодня в зале заседаний правительства Пермского края.

Пермский карбамид известен высоким качеством благодаря пониженному содержанию биурета. В 2018 году на «ПМУ» было налажено единственное в России производство карбамида с размером гранул до 1 мм. Продукт входит в состав линейки водорастворимых комплексных удобрений под брендом Solar. Благодаря пониженному содержанию биурета микроприллированный карбамид востребован и в разных отраслях промышленности. Например, подходит в качестве основного компонента для приготовления раствора AdBlue – реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

Мы гордимся тем, что наш новый продукт получил такую почётную награду конкурса «100 лучших товаров России». Пробные партии микроприллированного карбамида высоко оценили потребители в разных странах и внутри холдинга. Компания «УРАЛХИМ» планирует наращивать производство комплексных удобрений, основой для них становятся мелкие гранулы премиального пермского карбамида. В результате получается современный продукт, востребованный на мировом рынке.

Интегрированная система менеджмента филиала «ПМУ» соответствует требованиям международных стандартов в области качества (ISO 9001:2015), экологии (ISO 14001:2015) и промышленной безопасности (ISO 45001:2018). Кроме того, завод сертифицирован по стандарту «Protect & Sustain» Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (International Fertilizer Association), а в ноябре 2019 года награждён золотой медалью как лучший в мировой отрасли по ответственному управлению производством.

Знаком «За достижения в области качества» также награждён руководитель управления по отгрузке готовой продукции филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Алексей Балмашев. Такая награда присуждается сотрудникам предприятий, достигшим наиболее значимых результатов в области качества.

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