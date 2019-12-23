Из-за сильных снегопадов в Перми снегоуборочная техника будет работать круглосуточно
В ближайшие несколько дней в Перми ожидается сильный ветер
а выходные с улиц города было вывезено более 16,5 тысяч кубометров снегаФото: архив "КП"
Изменить размер текста:
По прогнозам синоптиков, в Перми ожидаются сильные снегопады и порывистый ветер. В связи с непогоды на улицах увеличат количество снегоуборочной техники. Днем в понедельник в городе будут работать около 100 единиц техник, ночью ее количество увеличится вдвое. Кроме того, днем на улицах города работает около 300 дорожных рабочих, а ночью порядка 150.
Подрядные организации работают в круглосуточном режиме. За выходные с улиц города было вывезено более 16,5 тысяч кубометров снега, с начала зимнего содержания более 125, 5 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU