2019-12-23T10:33:00+03:00
Общество

Из-за сильных снегопадов в Перми снегоуборочная техника будет работать круглосуточно

В ближайшие несколько дней в Перми ожидается сильный ветер
Лилия Абибулаева
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а выходные с улиц города было вывезено более 16,5 тысяч кубометров снегаа выходные с улиц города было вывезено более 16,5 тысяч кубометров снегаФото: архив "КП"
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По прогнозам синоптиков, в Перми ожидаются сильные снегопады и порывистый ветер. В связи с непогоды на улицах увеличат количество снегоуборочной техники. Днем в понедельник в городе будут работать около 100 единиц техник, ночью ее количество увеличится вдвое. Кроме того, днем на улицах города работает около 300 дорожных рабочих, а ночью порядка 150.

Подрядные организации работают в круглосуточном режиме. За выходные с улиц города было вывезено более 16,5 тысяч кубометров снега, с начала зимнего содержания более 125, 5 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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