2019-12-23T09:40:34+03:00
Общество

В Перми власти изъяли участок под домом в Мотовилихе, где обрушилась часть стены

Его изымают для муниципальных нужд
Лилия Абибулаева
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Площадь изымаемого участка составляет 14 тысяч кв. метров.Площадь изымаемого участка составляет 14 тысяч кв. метров.Фото: Василий Вахрин
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Дом на Уральской, 110 признан аварийным и подлежит сносу. Весной в доме обрушилась часть стены и появилась трещина, жить стало опасно. Всех жильцов планировали расселить к концу 2020 года. Он подлежит сносу.

Издание «Business Class» сообщает о том, что городские власти начали изымать участок, где стоит дом под муниципальные нужды. Эксперты пришли к выводу, что восстановить дом уже не получится, а исторической ценности он не представляет. Площадь изымаемого участка составляет 14 тысяч кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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