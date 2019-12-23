В Перми власти изъяли участок под домом в Мотовилихе, где обрушилась часть стены

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-23T09:40:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Дом на Уральской, 110 признан аварийным и подлежит сносу. Весной в доме обрушилась часть стены и появилась трещина, жить стало опасно. Всех жильцов планировали расселить к концу 2020 года. Он подлежит сносу.

Издание «Business Class» сообщает о том, что городские власти начали изымать участок, где стоит дом под муниципальные нужды. Эксперты пришли к выводу, что восстановить дом уже не получится, а исторической ценности он не представляет. Площадь изымаемого участка составляет 14 тысяч кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU