Пермячку, которая перед квартирной кражей прихорашивалась в лифте, задержали

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-23T09:15:46+03:00

Сейчас она находится под стражей. Фото: Василий Вахрин

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В Перми задержали подозреваемую в квартирной краже. «Приготовления» женщины к преступлению попали на запись камеры видеонаблюдения в лифте.

Полицейские выяснили, что 1 декабря пермячка зашла в лифт, поднялась на 9 этаж и украла кошелек из квартиры местной жительницы. Воровка быстро ретировалась, но обронила свою добычу.

В лифте женщина попала на запись камер видеонаблюдения. Там хорошо видно, как пермячка готовится к «делу». Она постоянно прихорашивалась и поправляла элементы одежды. Благодаря этой записи ее и задержали.

Женщину нашли на ж/д вокзале. Постоянного места жительства пермячка не имеет. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Сейчас она находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU