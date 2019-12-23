В Перми по дороге домой пропал 41-летний мужчина
В Перми разыскивают 41-летнего Андрея Позднякова. Мужчина уехал от друзей с улицы Беляева в Индустриальном районе 16 декабря и больше его никто не видел.
Приметы: 41-летнего Андрея Позднякова: рост 175см, спортивного телосложения, глаза карие, волосы русые волнистые и короткие.
Был одет: спортивная синяя куртка с оранжевыми вставками, черные ботинки, синие джинсы и бежевая вязаная шапка.
Особые приметы: на правой руке татуировка «Инь Ян», на пальцах татуировка «1977», на груди группа крови, шрам на ноге, частично отсутствуют передние зубы.
Если вам известно что-либо о местонахождении Андрея Позднякова, просьба сообщить по телефонам: 204-49-04 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU