В Перми годовалый ребенок облился кипятком и получил серьезные травмы

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-23T08:20:49+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Годовалый мальчик получил серьезные ожоги.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что малыш обжегся кипятком. ЧП произошло 19 декабря. Родители обратились за помощью на следующий день. 20 декабря врачи «скорой» экстренно отправили ребенка в тяжелом состоянии в ожоговый центр им. Гринберга.

По информации источника, мальчик получил ожоги 13% тела.

Напомним, ранее мы писали том, что в Перми 11-летний ребенок, играя с огнем, получил сильный ожог. Дети разводили костер без присмотра взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU