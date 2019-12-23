В Перми годовалый ребенок облился кипятком и получил серьезные травмы
Малыша экстренно отправили в больницу
Мальчик получил ожоги 13% тела.Фото: Василий Вахрин
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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Годовалый мальчик получил серьезные ожоги.
Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что малыш обжегся кипятком. ЧП произошло 19 декабря. Родители обратились за помощью на следующий день. 20 декабря врачи «скорой» экстренно отправили ребенка в тяжелом состоянии в ожоговый центр им. Гринберга.
По информации источника, мальчик получил ожоги 13% тела.
Напомним, ранее мы писали том, что в Перми 11-летний ребенок, играя с огнем, получил сильный ожог. Дети разводили костер без присмотра взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU