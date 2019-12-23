В Прикамье открылись еще две ледовые переправы

СЕГОДНЯ 07:31 2019-12-23T07:31:13+03:00

Выезжать на переправу нужно медленно, не превышая 10 км/ч. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

По ним могут проехать автомобили до 3 тонн

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В Пермском крае открыли проезд по еще двум ледовым переправам. Теперь по льду реки Сылва можно будет проехать из села Насадка в деревню Мостовая, из села Троица в поселок Ильича. Переправа предназначена для проезда автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн.

Также в ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают, чтобы избежать происшествий, необходимо соблюдать правила:

- выезжать на лед медленно, со скоростью не более 10 км/ч

- отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни, ехать без остановок, рывков и торможений.

Ранее были открыты еще несколько переправ для проезда автомобилей до 5 тонн в Оханском районе и в Соликамском городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU