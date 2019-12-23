В Прикамье открылись еще две ледовые переправы
В Пермском крае открыли проезд по еще двум ледовым переправам. Теперь по льду реки Сылва можно будет проехать из села Насадка в деревню Мостовая, из села Троица в поселок Ильича. Переправа предназначена для проезда автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн.
Также в ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают, чтобы избежать происшествий, необходимо соблюдать правила:
- выезжать на лед медленно, со скоростью не более 10 км/ч
- отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни, ехать без остановок, рывков и торможений.
Ранее были открыты еще несколько переправ для проезда автомобилей до 5 тонн в Оханском районе и в Соликамском городском округе.
ИСТОЧНИК KP.RU