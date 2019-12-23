2019-12-23T07:31:13+03:00
Общество

В Прикамье открылись еще две ледовые переправы

По ним могут проехать автомобили до 3 тонн
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Выезжать на переправу нужно медленно, не превышая 10 км/ч. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краюВыезжать на переправу нужно медленно, не превышая 10 км/ч. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В Пермском крае открыли проезд по еще двум ледовым переправам. Теперь по льду реки Сылва можно будет проехать из села Насадка в деревню Мостовая, из села Троица в поселок Ильича. Переправа предназначена для проезда автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн.

Также в ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают, чтобы избежать происшествий, необходимо соблюдать правила:

- выезжать на лед медленно, со скоростью не более 10 км/ч

- отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни, ехать без остановок, рывков и торможений.

Ранее были открыты еще несколько переправ для проезда автомобилей до 5 тонн в Оханском районе и в Соликамском городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Прятался от матери в подвале». В Прикамье женщина издевалась над сыном-подростком
В Прикамье осудили мужчину за сбыт наркотиков
За прошедшую неделю на дорогах Перми пострадали 26 человек
Газобетонные блоки от ПЗСП признаны одним из лучших товаров России
В Перми при столкновении двух автобусов пострадали 4 человека
Пермь засыпает снегом. Синоптики рассказали, когда закончится снегопад
"Он просто гнил заживо". Волонтеры спасают кота, которого изрезали неизвестные
Новый продукт пермского «УРАЛХИМа» – среди «100 лучших товаров России»
Из-за сильных снегопадов в Перми снегоуборочная техника будет работать круглосуточно
Пропавший в Перми многодетный бизнесмен найден мертвым
В Перми остановлены поиски 12-летней девочки
В Перми власти изъяли участок под домом в Мотовилихе, где обрушилась часть стены
"Исчез за 4 минуты". Стали известны подробности о пропавшем на автомобиле 44-летнем пермяке
Пермячку, которая перед квартирной кражей прихорашивалась в лифте, задержали