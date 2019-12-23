2019-12-23T06:56:08+03:00
Происшествия

В Прикамье остановлены поиски пропавшей 9-летней девочки

Второклассница ушла из дома днем 20 декабря
Лилия Абибулаева
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Она ушла из дома в 15:00 29 декабряОна ушла из дома в 15:00 29 декабряФото: Василий Вахрин
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20 декабря в Чайковском пропала девятилетняя девочка. Информацию об этом и ориентировки на пропавшего ребенка разместили в группе Вконтакте ПСО «Поиск пропавших детей - Пермь и ПК».

Около 15:00 девочка ушла из дома на улице Соснова. Когда девочки не было несколько часов, родители забили тревогу. Обратились в полицию и к волонтерам.

Через некоторое время волонтеры поискового отряда «Поиск пропавших детей» сообщили, что школьницу нашли. Она жива и здорова. Второклассница уже находится дома с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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