2019-12-23T06:46:44+03:00
Общество

В Перми на месте «китайского рынка» появится торговый комплекс с зонами отдыха и кафе

Торговые площади планируют упорядочить и создать точки сезонной торговли
Лилия Абибулаева
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Планы по благоустройству участка представили властям еще в сентябреПланы по благоустройству участка представили властям еще в сентябреФото: Василий Вахрин
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В Перми на улице Кронштадская, где раньше располагался «Китайский рынок» власти планируют создать общественное пространство. Издание «Business Сlass» сообщает о том, что планы по благоустройству участка представили властям еще в сентябре.

Так, на месте рынка в Дзержинском районе появится современный комплекс и кафе и зонами отдыха. Торговые площади реорганизуют и создадут точки для сезонной торговли, оборудуют столовые и открытые отдыха. Также продолжается работа по разработке «дорожной карты» реновации территории.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми открыли одностороннее движение по улице Революции от Куйбышева до Компроса. На участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта завершили переустройство сетей коммуникации, оборудовали слои основания дорожной одежды и трамвайных путей, наружное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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