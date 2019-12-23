«Молот-Прикамье» одержал победу над ташкентским «Хумо»

СЕГОДНЯ 06:26 2019-12-23T06:30:25+03:00

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Пермские хоккеисты одержали долгожданную победу и завоевали необходимые очки. После череды поражений пермяки обыграли ташкентский «Хумо».

Счет открыли только во втором периоде. Первыми шайбу забросили хоккеисты «Хумо». Счет сравнял Иван Иванов. Он забил гол на 24 минуте матча. А уже через несколько минут в ворота «Хумо» залетела и вторая шайба. Ее автором стал Давиц Мцанян, которого признали лучшим игроком матча.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/751122" frameborder="0"></iframe> Последние секунды матча "Молот-Прикамье" - "Хумо".

Третий период был напряженный. У «Молота» было преимущество - еще один гол забил Денис Сандер. Но соперник не собирался сдаваться. За минуту до конца матча обе команды взяли 30-секундные перерыв. «Хумо» снял вратаря и на лед вышел шестой игрок, но пермяки смогли отстоять атаку, и матч закончился победой хозяев. Счет - 3:2.

- Мы долго шли к этой победе, у нас была серия поражений. При хороших наших играх мы не добирали очки. Сегодня хотел бы поблагодарить ребят, потому как у нас тяжёлая ситуация - два игрока вышли напрямую после болезни, даже не катавшись. Честно отработали, добыли два очка потом, кровью, травмами своими. Честь им и хвала за это, - отметил главный тренер пермской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU