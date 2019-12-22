В Перми микроавтобус сбил ребенка

СЕГОДНЯ 18:55 2019-12-22T18:55:56+03:00

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В воскресенье, 22 декабря, около 17:00 в Мотовилихинском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель микроавтобуса № 26 марки «Mercedes – Benz» наехал на пешехода. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 23 по улице Юрша.

По предварительной информации, пешеходом оказался 12-летний подросток. Он был госпитализирован в больницу.

Сейчас в полиции проводится проверка этого происшествия, выясняются все причины и условия, из-за которых случилось ДТП.

Ранее мы писали о том, что при столкновении двух автобусов маршрутов № 42 и № 52 в Перми окна одного из них разлетелись на куски. Это ДТП произошло вечером в пятницу, 20 декабря, рядом со школой № 107 на шоссе Космонавтов, 194. Столкновение автобусов оказалось не слишком сильным, но стекло разрушилось фрагментами.

ИСТОЧНИК KP.RU