В Перми в парке им. Горького произошел пожар

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-22T13:58:49+03:00

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В субботу, 21 декабря, около 17:00 пожарно-спасательная бригада выехала на пожар в пермский парк им. Горького (Комсомольский проспект, 46б). На месте выяснилось, что в торговом павильоне «Ереван» загорелась декоративная теплоизоляция.

По информации источника, близкого к правоохранительным органам, площадь горения составила 2 квадратных метра. Пострадавших нет. Три человека персонала были эвакуированы. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Ранее мы писали о том, что пожар произошел в детской клинической больнице. В здании загорелся мусоропровод. Выяснилось, что подростки решили поджечь сигарету и выкинуть ее с 5 этажа по мусоропроводу. В итоге бак загорелся, пошел угарный газ. Сработали датчики, пациенты сами вызвали пожарных. Эвакуации не было, как и пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU