2019-12-22T12:04:55+03:00
Происшествия

В Березниках закрыли кафе «Chicken», в котором отравились дети

Роспотребназдор взял пробы для исследований
Екатерина ГАСПЕР
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ЧП случилось вечером в субботу, 21 декабря. Фото: группа ВК "ЧП Березники".ЧП случилось вечером в субботу, 21 декабря. Фото: группа ВК "ЧП Березники".
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В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю прокомментировали ситуацию в кафе «Chicken». Так, по информации ведомства, в субботу, 21 декабря, в 20:35 в ведомство от ЕДДС Березников поступила информация об обращениях в медицинскую организацию родителей пяти детей с жалобами на резко возникший кашель и першение в горле у детей во время нахождения в кафе «Chicken» по ул. Мира, 82.

«Скорая помощь» доставила детей в Краевую больницу им. академика Вагнера Е.А. в Березниках. В момент поступления состояние детей оценивалось как легкой степени тяжести, симптомов кашля и першения не было. Один ребенок был госпитализирован, на следующий день его выписали домой при отсутствии клинических симптомов. Новых обращений за медицинской помощью не было.

Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае сразу же начали санитарно-эпидемиологическое расследование причин и условий этой ситуации. Вместе с сотрудниками МВД и МЧС они провели осмотр всех помещений здания, источников возможного химического загрязнения воздуха обнаружено не было, посторонних запахов не ощущалось.

- Для исключения возможного загрязнения продуктов в производственных цехах, были взяты пробы для исследования на токсичные элементы, - рассказали в Роспотребнадзоре по Пермскому краю. – 22 декабря деятельность кафе «Chicken» приостановили для проведения санитарной обработки. Ситуация остается на контроле.

Напомним, по словам очевидцев, по соседству с этим кафе травили тараканов, а в самом заведении не работали вытяжки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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