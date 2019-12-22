В Прикамье появился «полицейский» Дед Мороз

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-22T11:50:28+03:00

Полицейские Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки, а дети рассказывают им стихи и поют песни. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

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В Октябрьском районе Пермского края в семьи стал ходить «полицейский» Дед Мороз, который начал поздравлять ребят с наступающими праздниками. Традиционная всероссийская акция стартовала в преддверии Нового года и зимних каникул, и к ней присоединились сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району.

Полицейские в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вместе с представителями Общественного совета и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сходили к детям в семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

- Ребята очень обрадовались гостям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Они с удовольствием рассказывали стихи и пели новогодние песни. А полицейские напомнили семьям о соблюдении мер личной безопасности. Дед Мороз поздравил детишек и их родителей с наступающими Новым годом и Рождеством, а также вручил каждому ребенку сладкий подарок и пожелал счастья, здоровья и исполнения всех желаний.

ИСТОЧНИК KP.RU