2019-12-22T12:42:53+03:00
Происшествия

Дети, отравившиеся в «Chicken» в Березниках, уехали из реанимации домой

Родители четверых из них написали отказ от госпитализации
Екатерина ГАСПЕР
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Все пятеро детей отпущены домой.Все пятеро детей отпущены домой.Фото: Василий Вахрин
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Как сообщили «Комсомолке» в Краевой больнице им. Вагнера Е.А., детей осмотрели педиатр и дежурный врач-реаниматолог. После этого их направили в реанимационное отделение.

Однако родители четверых из них написали отказ от госпитализации. Это дети из одной семьи в возрасте 7, 8 и 9 лет, а также 3-летний ребенок, который живет в соседнем Соликамске. Состояние у всех было удовлетворительное.

Ночь в реанимации провел только один мальчик 8 лет. У него было зафиксировано отравление парами неизвестного вещества. Утром его состояние врачи оценили как удовлетворительное и после осмотра отпустили домой.

Напомним, в субботу 21 декабря стало известно, что посетители Чикена на ул. Мира, 82 в Березниках отравились неизвестным газом. Предположительно, в соседней столовой травили тараканов, и это могло послужить причиной отравления. 10 человек обратились за медицинской помощью в «скорую», 5 детей были доставлены в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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