В Перми открыли одностороннее движение по улице Революции от Куйбышева до Компроса

СЕГОДНЯ 07:47 2019-12-22T07:49:47+03:00

Движение по Революции от Куйбышева до Компроса пока открыли в одном направлении. Фото: администрация Перми

Проехать там пока можно по двум полосам четной стороны

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На участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта завершили переустройство сетей коммуникации, оборудовали слои основания дорожной одежды и трамвайных путей, наружное освещение.

В результате, как сообщает пресс-служба городской администрации, участок улицы открыли для одностороннего движения транспорта по двум полосам четной стороны – в направлении от улицы Куйбышева к Комсомольскому проспекту.

Реконструкция улицы Революции началась в конце 2018 года и проходит в несколько этапов. Работы идут на участке от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта, где полноценное движение было запущено в середине октября, и от Компроса до Куйбышева. Продолжается укладка бесшумных трамвайных путей, они появятся на всей улице Революции от Сибирской до центрального рынка. Предполагается, что трамваи по этому участку пойдут в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU