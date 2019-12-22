2019-12-22T07:49:47+03:00
Общество

В Перми открыли одностороннее движение по улице Революции от Куйбышева до Компроса

Проехать там пока можно по двум полосам четной стороны
Екатерина ГАСПЕР
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Движение по Революции от Куйбышева до Компроса пока открыли в одном направлении. Фото: администрация ПермиДвижение по Революции от Куйбышева до Компроса пока открыли в одном направлении. Фото: администрация Перми
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На участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта завершили переустройство сетей коммуникации, оборудовали слои основания дорожной одежды и трамвайных путей, наружное освещение.

В результате, как сообщает пресс-служба городской администрации, участок улицы открыли для одностороннего движения транспорта по двум полосам четной стороны – в направлении от улицы Куйбышева к Комсомольскому проспекту.

Реконструкция улицы Революции началась в конце 2018 года и проходит в несколько этапов. Работы идут на участке от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта, где полноценное движение было запущено в середине октября, и от Компроса до Куйбышева. Продолжается укладка бесшумных трамвайных путей, они появятся на всей улице Революции от Сибирской до центрального рынка. Предполагается, что трамваи по этому участку пойдут в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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