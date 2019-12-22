В Перми открыли одностороннее движение по улице Революции от Куйбышева до Компроса
На участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта завершили переустройство сетей коммуникации, оборудовали слои основания дорожной одежды и трамвайных путей, наружное освещение.
В результате, как сообщает пресс-служба городской администрации, участок улицы открыли для одностороннего движения транспорта по двум полосам четной стороны – в направлении от улицы Куйбышева к Комсомольскому проспекту.
Реконструкция улицы Революции началась в конце 2018 года и проходит в несколько этапов. Работы идут на участке от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта, где полноценное движение было запущено в середине октября, и от Компроса до Куйбышева. Продолжается укладка бесшумных трамвайных путей, они появятся на всей улице Революции от Сибирской до центрального рынка. Предполагается, что трамваи по этому участку пойдут в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU