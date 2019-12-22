2019-12-22T07:28:56+03:00
Общество

В 12 районах Прикамья нашли случаи бешенства животных

В основном это лисы и волки, собаки и кошки
Екатерина ГАСПЕР
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Среди домашних животных случаи бешенства чаще встречаются у собак.Среди домашних животных случаи бешенства чаще встречаются у собак.Фото: Василий Вахрин
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Как сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю, за 10 месяцев этого года обнаружено 11 случаев бешенства животных в 12 районах – Нытвенском, Красновишерском, Кунгурском, Соликамском, Березовском, Ординском, Кудымкарском, Частинском, Кишерстком, Суксунском, Чайковском и в городе Лысьва.

Среди диких животных бешенство в основном нашли у лис и волков, среди домашних – у собак и кошек. У сельскохозяйственных животных бешенство в этом году не зарегистрировано.

- Бешенство – это острая вирусная зоонозная инфекция, которая характеризуется симптомами полиэнцефалита, - поясняют в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю. – При клинических проявлениях у человека болезнь заканчивается летальным исходом. Источником инфекции являются животные, находящиеся в инкубационном периоде, который длится от нескольких дней до 1 года и более, или с клинической картиной бешенства. Передается возбудитель через слюну, укусы и другие повреждения кожи, возможен также аэрозольный механизм передачи инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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