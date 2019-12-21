В новом году из пермского аэропорта можно будет улететь до Еревана

СЕГОДНЯ 06:51 2019-12-21T06:51:47+03:00

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Прямые авиарейсы до Еревана и обратно появились в расписании пермского аэропорта. Их организует авиакомпания «Икар». Первый вылет из Перми назначен на 19 января, из Еревана в Пермь – на 26 января. Полеты будут осуществляться раз в две недели по воскресеньям. Лайнер будет вылетать из Перми в 7.20 по местному времени.

Как сообщает издание «Bussines Class», ранее Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпании «Икар» допуск к выполнению регулярных рейсов из Перми в Баку. Этот перевозчик запрашивал разрешение на полеты также с частотой два раза в неделю и получил допуск к полетам.

ИСТОЧНИК KP.RU