2019-12-20T18:13:51+03:00
Происшествия

Поиски пропавшей в Прикамье девятилетней девочки остановлены

Об этом сообщили волонтеры
Алена ОВЧИННИКОВА
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Родители пропавшей девочки написали заявление в полицию.Родители пропавшей девочки написали заявление в полицию.Фото: Василий Вахрин
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Девятилетнюю девочку, пропавшую 20 декабря в Чайковском, нашли.

«Найдена! Жива!» - написали волонтеры группы Вконтакте ПСО «Поиск пропавших детей - Пермь и ПК».

Второклассница ушла из дома в неизвестном направлении в 15.00, а обнаружили ее около 20.00 вечера. О том, где находился ребенок на протяжении пяти часов, не сообщается. Родители, не сумев связаться с дочерью, обратились в полицию и к волонтерам. К счастью, ребенка нашли, с ним все в порядке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пропал 11-летний мальчик. Поиски ребенка велись всю ночь. Его искали полиция, сотрудники СКР и волонтеры. Спустя сутки ребенка нашли живым и невредимым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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