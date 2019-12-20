2019-12-20T17:24:31+03:00
Происшествия

В Прикамье ищут пропавшую девятилетнюю девочку

Второклассница ушла из дома днем, с ней до сих пор нет связи
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: группа Вконтакте ПСО «Поиск пропавших детей - Пермь и ПК».Фото: группа Вконтакте ПСО «Поиск пропавших детей - Пермь и ПК».
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20 декабря в Чайковском пропала девятилетняя девочка. Информацию об этом и ориентировки на пропавшего ребенка разместили в группе Вконтакте ПСО «Поиск пропавших детей - Пермь и ПК».

- 20 декабря около 15.00 девятилетняя Маша Филимонцева ушла из дома на улице Соснова в городе Чайковском и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. – сообщили волонтеры. – Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам полиции 102 или 8 (342) 241 – 36 – 40.

Приметы: рост 140-145 см., плотного телосложения, глаза карие, волосы русые до лопаток, заплетены в косу.

Была одета: длинное бордовое пальто с розами, серые сапоги с рисунками роз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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