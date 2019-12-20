2019-12-20T15:58:31+03:00
Общество

Воспитанники пермских детских садов приняли участие в конкурсе цифровых технологий

Команды демонстрировали использование цифровых технологий в режиме «реального времени»
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По итогам всех испытаний призовые места заняли педагоги детских садов №148, №23 и «Эрудит»По итогам всех испытаний призовые места заняли педагоги детских садов №148, №23 и «Эрудит»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На территории Центра развития системы образования прошел финал конкурса «Цифровой детский сад: новые возможности».

Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, конкурс проводился по двум направлениям: среди педагогов и среди административных команд дошкольных учреждений. Для того, чтобы пройти в финал, участники должны были преодолеть несколько заочных этапов. Так, педагогам предстояло подготовить рекламный буклет своей авторской образовательной разработки с применением электронных образовательных ресурсов, а затем представить видеоролик, где демонстрируется использование этой разработки при работе с детьми. Административные команды в заочном этапе представляли презентацию об использовании цифровых технологий в работе с коллективом учреждения или родителями.

В рамках финала участники индивидуального направления проводили мастер-классы по созданию дидактических материалов для образовательной деятельности с детьми, используя цифровые технологии. Команды демонстрировали использование цифровых технологий в режиме «реального времени».

По итогам всех испытаний призовые места заняли педагоги детских садов №148, №23 и «Эрудит». В командном направлении победу одержали административные команды детских садов №167, №71 и «IT мир».

Конкурс проводит Центр развития системы образования совместно с детским садом №167 и детским садом №148 с целью развития цифровых компетенций и повышения уровня профессионального мастерства административных команд и педагогов, трансляции опыта административных команд и педагогов, эффективно использующих современные цифровые технологии в своей работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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