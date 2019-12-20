Должника из Пермского края отыскали в Беларуси благодаря хобби его жены

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-20T14:30:08+03:00

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Пермские приставы смогли отыскать должника благодаря увлечению его супруги. В отношении жителя Чернушки приставы возбудили исполнительное производство. У мужчины был долг по алиментам в размере 4 миллионов рублей. Задолженности мужчина не погашал.

Когда пристав выехал на место регистрации должника, но оказалось, что там он не проживал. Мужчину объявили в розыск.

Оказалось, что должник в течение нескольких лет часто ездил за границу. Он неоднократно покупал билеты по маршруту Брест – Москва – Пермь – Чернушка. Оказалось, что цель визите - хобби жены. Супруга мужчины оказалась жительницей Беларуси. Она проживала в Бресте. Там женщина занималась разведением собак породы американская акита. Благодаря этому факту местонахождение должника удалось установить.

- В настоящее время исполнительные производства о взыскании с гражданина многомиллионных долгов готовятся для передачи по территориальности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU