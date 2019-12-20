2019-12-20T12:44:04+03:00
Происшествия

18-летний житель Прикамья ограбил пенсионерку, чтобы купить любимой розовые розы и плюшевого медведя

В отношении него возбудили уголовное дело
Лилия Абибулаева
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Потерпевшая пыталась догнать грабителяПотерпевшая пыталась догнать грабителяФото: Василий Вахрин
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В отдел полиции Березников обратилась 69-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что рано утром, когда она шла на работу, со спины на нее напал неизвестный парень, вырвал из рук сумку с личными вещами и банковскими картами и убежал. Женщина пыталась догнать преступника, бежала за ним и кричала, чтоб вернул сумку.

Когда приехали сотрудники полиции, женщине на телефон пришло сообщение о снятии денег в магазине цветов. Полицейские отправились в магазин и поговорили с продавщицей. Она рассказала, что недавно заходил парень, купил три розовые розы и плюшевого медведя.

Через некоторое время юного романтика задержали. Молодой человек хотел седлать подарок своей девушке, но у него не было денег. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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