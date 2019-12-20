За год пермские спасатели помогли 600 пермякам

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-20T11:45:23+03:00

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В Перми прошел итоговый сбор руководящего состава Пермской службы спасения. Перед спасателями выступил Дмитрий Самойлов.

Глава города отметил, что в этом году уделили внимание технической базе службы спасения. За счет городского бюджета было приобретено новое оборудование и снаряжение: судно на воздушной подушке, шестиместный катер, мотопомпы, тепловые пушки, автомобильные прицепы.

Также подвели итоги предупреждения несчастных случаев на воде. Спастели предотвратили 153 несчастных случаев на воде. Также спасатели во время дежурства 210 раз оказывали первую медицинскую помощь на пляжах.

За год спасатели сделали 3000 выездов на оперативные события групп быстрого реагирования городской службы спасения. От неотвратимой гибели сотрудниками спасено более 600 человек. Наиболее качественно вопросы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в этом году решались в Мотовилихинском и Свердловском районах.

Дмитрий Самойлов отметил, что в будущем году планируется построить для службы спасения новое здание.

ИСТОЧНИК KP.RU