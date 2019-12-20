2019-12-20T11:22:49+03:00
Происшествия

Следователи доказали вину мужчины, который устроил смертельное ДТП в Прикамье

Все вещественные доказательства были утеряны
Лилия Абибулаева
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Уголовное дело по факту аварии было возбуждено спустя год после ДТПУголовное дело по факту аварии было возбуждено спустя год после ДТПФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае завершили расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП. Водителя обвиняют в нарушениях ПДД, в результате чего погиб пассажир.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что уголовное дело по факту аварии было возбуждено спустя год после ДТП. Следователь полиции умышленно утратила все вещественные доказательства по уголовному делу: легковой автомобиль, одежду, медицинские документы водителя. Из-за этого эксперты не могли установить, где находился подозреваемый в момент аварии и доказать его вину. Дело было передано в центральный аппарат, где собрали необходимые доказательства и подтвердили вину водителя. После этого мужчина признал вину и дал признательные показания.

Сейчас он под домашним арестом ожидает суда. Следователя полиции,ю которая потеряла вещдоки, признали виновной, но дело в отношении нее прекратили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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