"Она была вся в крови". Немецкая овчарка доползла до торгового центра, прося помощи у людей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-20T11:20:56+03:00

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- Так происходит, когда собаке очень плохо, и ей нужна помощь человека, - говорит волонтер Ксения. - Она приползла в торговый центр, где много людей, чтобы хоть кто-то ей помог.

19 декабря в один из ТЦ Индустриального района пришла немецкая овчарка в кожаном ошейнике. Она была вся в крови и жалобно скулила. Кто-то выставил фотографию собаки в социальные сети. Волонтеры договорились и выехали за ней.

- Оказалось, это мальчик, его зовут Раф, - говорит Ксения. - У него очень серьезное заболевание ушей - вот откуда взялась кровь. Сначала мы думали, что Раф попал в аварию, но сейчас понятно, что он очень сильно болеет. Если вдруг хозяева найдутся, мы готовы с ними поговорить.

Раф испытывает ужасные боли из-за проблем с ушами. Сейчас он находится в клинике на обезболивающих и антибиотиках. Дело в том, что Рафу некуда идти после лечения. Если вы можете чем-то помочь бедняге, например, передержкой или оплатой лечения, звоните Ксении по телефонам 89824474728, 89028038058.

ИСТОЧНИК KP.RU