2019-12-20T10:58:58+03:00
Происшествия

В Перми полиция ищет лихача, который сбил ребенка и скрылся

Инцидент произошел 17 декабря
Лилия Абибулаева
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Мальчик получил травму. Фото: ГИБДД по ПермиМальчик получил травму. Фото: ГИБДД по Перми
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В Мотовилихинском районе Перми неизвестный водитель сбил 9-лдетнего ребенка. Мальчик переходил дорогу по «зебре».

В ГИБДД по Перми сообщили, что в понедельник, 17 декабря, в 17:20 минут по улице Гашкова ехал неустановленный автомобиль. Около дома №9 водитель совершил наезд на 9-летнего мальчика. По предварительной информации, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил травму, ему назначили амбулаторное лечение.

По факту оставления места ДТП проводится административное расследование.

Всем, кому что-либо известно о данном ДТП просим сообщить по телефону: 246-79-00. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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