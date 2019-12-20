В Перми увеличат количество снегоуборочной техники из-за снегопада

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-20T09:51:02+03:00

Подрядный организации должны не только очистить от снега, но и обрабатывать тротуары и пешеходные дорожки Фото: Василий Вахрин

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В ближайшие дни в Перми ожидаются сильные снегопады и ветер. Температура воздуха днем в районе - 2 градусов, ночью от -6, до - 8. Порывы ветра могут достигать до 13 м/с.

В связи с неблагоприятными природными явлениями и сильным снегопадом на улицах увеличат количество снегоуборочной техники. Так, в ближайшие несколько дней очищать улицы от снега будут 200 машин и 300 рабочих. Подрядный организации должны не только очистить от снега, но и обрабатывать тротуары и пешеходные дорожки, а также оперативно убирать сметанный снег.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье ожидается сильный снег, гололед и метель. Также из-за постепенного похолодания в Пермском крае возможен гололед и изморозевые отложения.

ИСТОЧНИК KP.RU