В Перми увеличат количество снегоуборочной техники из-за снегопада
В ближайшие дни в Перми ожидаются сильные снегопады и ветер. Температура воздуха днем в районе - 2 градусов, ночью от -6, до - 8. Порывы ветра могут достигать до 13 м/с.
В связи с неблагоприятными природными явлениями и сильным снегопадом на улицах увеличат количество снегоуборочной техники. Так, в ближайшие несколько дней очищать улицы от снега будут 200 машин и 300 рабочих. Подрядный организации должны не только очистить от снега, но и обрабатывать тротуары и пешеходные дорожки, а также оперативно убирать сметанный снег.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье ожидается сильный снег, гололед и метель. Также из-за постепенного похолодания в Пермском крае возможен гололед и изморозевые отложения.
ИСТОЧНИК KP.RU