В Перми с начала года отловили почти 3000 бездомных собак

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-20T09:40:34+03:00

В районах, где собак особенно много, ловцов будет сопровождать полиция. Фото: Василий Вахрин

Сейчас в городе работают 7 бригад по отлову

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В Перми прошел круглый стол, посвященный отлову и содержанию безнадзорных животных в городе. Перед участниками выступил директор муниципального приюта для бездомных животных Лев Третьяков.

Он сообщил, что усилен контроль за бродячими собаками в Перми, увеличено количество ловцов, составлена карта наиболее проблемных мест. Отметил, что в районах, где собак особенно много, ловцов будет сопровождать полиция.

С начала года в Перми отловили 2 710 бродячих собак. Лев третьяков подчеркнул, что в приоритете безопасность жителей.

Также сообщили, что в ближайшее время будет принят правовой акт, регулирующий вопросы обращения с животными.

Участники круглого стола обсудили и механизм отлова. Сейчас действует безвозвратный отлов. А в новом федеральном законе предусмотрен возвратный механизм – после поимки собаки, проведения лечения, вакцинации и стерилизации, собака может быть возвращена в прежнюю среду обитания. Эта тема вызвала резонанс у участников обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU