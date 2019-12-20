В Перми с начала года отловили почти 3000 бездомных собак
В Перми прошел круглый стол, посвященный отлову и содержанию безнадзорных животных в городе. Перед участниками выступил директор муниципального приюта для бездомных животных Лев Третьяков.
Он сообщил, что усилен контроль за бродячими собаками в Перми, увеличено количество ловцов, составлена карта наиболее проблемных мест. Отметил, что в районах, где собак особенно много, ловцов будет сопровождать полиция.
С начала года в Перми отловили 2 710 бродячих собак. Лев третьяков подчеркнул, что в приоритете безопасность жителей.
Также сообщили, что в ближайшее время будет принят правовой акт, регулирующий вопросы обращения с животными.
Участники круглого стола обсудили и механизм отлова. Сейчас действует безвозвратный отлов. А в новом федеральном законе предусмотрен возвратный механизм – после поимки собаки, проведения лечения, вакцинации и стерилизации, собака может быть возвращена в прежнюю среду обитания. Эта тема вызвала резонанс у участников обсуждения.
ИСТОЧНИК KP.RU