В Перми с высоты упал мужчина
В четверг, 19 декабря, в Свердловском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил, что с 8 этажа дома на улице Старцева упал мужчина.
Очевидцы вызвали «скорую помощь». Но 50-летний пермяк получил слишком серьезные травмы и погиб до прибытия бригады «скорой помощи». Врачи диагностировали смерть .
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из окна на машину упала женщина и погибла. На место выехали сотрудники экстренных служб. Работали спасатели и сотрудники "скорой помощи". К сожалению, к моменту прибытия врачей женщина скончалась. Она получила травмы несовместимые с жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU