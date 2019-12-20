В Перми с высоты упал мужчина

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-20T09:00:19+03:00

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В четверг, 19 декабря, в Свердловском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил, что с 8 этажа дома на улице Старцева упал мужчина.

Очевидцы вызвали «скорую помощь». Но 50-летний пермяк получил слишком серьезные травмы и погиб до прибытия бригады «скорой помощи». Врачи диагностировали смерть .

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из окна на машину упала женщина и погибла. На место выехали сотрудники экстренных служб. Работали спасатели и сотрудники "скорой помощи". К сожалению, к моменту прибытия врачей женщина скончалась. Она получила травмы несовместимые с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU