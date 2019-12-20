В пермской школе девочка поскользнулась и сломала ребра

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-20T08:39:14+03:00

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В Кировском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в школе 13-летняя девочка поскользнулась, упала и получила серьезную травму. Ребенка отправили в больницу.

Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи». Медики осмотрели девочку, диагностировали у нее перелом ребер и отправили в краевую детскую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в детском садике 5-летний мальчик получил травму головы. Мальчика доставили в краевую детскую клиническую больницу. У него зафиксирована поверхностная травма головы. В детском саду факт того, что ребенок получил травму, «Комсомолке» подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU