В Перми в лобовом столкновении с микроавтобусом пострадал 6-летний мальчик
В Перми произошла авария в Кировском районе. На улице Светлогорской в 7:00 20 декабря столкнулись лоб в лоб две легковушки и маршрутное такси.
Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что в аварии пострадали два человека, один из которых - маленький ребенок.
В маршрутном такси в момент аварии находилось 18 человек, но никто из них не пострадал. Травмы получили водитель одного из легковых автомобилей и 6-летний мальчик. Мужчину отправили в городскую больницу им. Гринберга, малыша - в детскую клиническую больницу.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Из-за аварии на улице Светлогорской скопилась огромная пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU