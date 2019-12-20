В Перми в лобовом столкновении с микроавтобусом пострадал 6-летний мальчик

СЕГОДНЯ 07:42 2019-12-20T07:42:06+03:00

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В Перми произошла авария в Кировском районе. На улице Светлогорской в 7:00 20 декабря столкнулись лоб в лоб две легковушки и маршрутное такси.

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что в аварии пострадали два человека, один из которых - маленький ребенок.

В маршрутном такси в момент аварии находилось 18 человек, но никто из них не пострадал. Травмы получили водитель одного из легковых автомобилей и 6-летний мальчик. Мужчину отправили в городскую больницу им. Гринберга, малыша - в детскую клиническую больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Из-за аварии на улице Светлогорской скопилась огромная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU