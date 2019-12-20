2019-12-20T07:30:36+03:00
Происшествия

«Срочно нужно позвонить, помогите!». Пермская полиция ищет парней, похищавших телефоны

Они промышляли в разных районах
Лилия Абибулаева
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Парни грабят пермяков уже несколько месяцев. Фото: Instagram @ police_prmПарни грабят пермяков уже несколько месяцев. Фото: Instagram @ police_prm
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В Перми в разных районах орудуют два парня. Молодые люди подходят к пермякам просят позвонить и скрываются с телефоном в руках.

В пермской полиции сообщают, что парни грабят пермяков уже несколько месяцев, преступления начались в августе. Парни попали на запись камер видеонаблюдения.

В полиции просят пермяков помочь в установлении личности преступников.

Если вы знаете что-либо об этих молодых людях, позвоните по телефонам: 8-951-93-76-437 или 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми украденный телефон снял вора на видео и отправил хозяину. Подозреваемый нанес пермяку ущерб в размере 12 тысяч рублей. Известно, что гаджет злоумышленник украл из сервисного центра на улице Узенький переулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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