Сотрудника прикамской колонии будут судить за сокрытие конфликта между заключенными

СЕГОДНЯ 06:52 2019-12-20T06:52:23+03:00

Он должен был внести запись в Книгу регистрации сообщений

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В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №9. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Следователи выяснили, что подозреваемый не сообщил о конфликте между заключенными. В августе 2017 года подрались два осужденных. В результате конфликта один заключенный получил травмы головы и тела. Сотрудник колонии не сообщил о конфликте. Он должен был сделать пометку в книге регистрации сообщений.

Преступление обнаружили в ноябре 2019 года. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в прикамской колонии заключенных насильно привлекали к труду. Всего в 8 колониях были обнаружены около 90 нарушений

ИСТОЧНИК KP.RU