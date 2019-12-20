Роман Абрамович выбрал проектировщика сцены пермского театра оперы и балета

СЕГОДНЯ 06:23 2019-12-20T06:23:29+03:00

Компания работает с Метрополитен-музеем в Нью-Йорке

Изменить размер текста: A A

Стало известно, кто будет разрабатывать проект сцены театра оперы и балетв в Перми. Издание «Business Class» сообщает о том, что компанию - проектировщика выбрал бизнесмен Роман Абрамович.

Работать над проектом сцены, архитектурной концепцией и фасадными решениями и интерьером театра будет международное бюро «WHY».

В январе компания должна предоставить эскизы объекта. После чего их обсудят эксперты.

Компания в данный момент реставрирует крыло Рокфеллера Метрополитен-музее в Нью-Йорке, работает с галереей Северо-Западного побережья, зала Американского музея естественной истории.

ИСТОЧНИК KP.RU