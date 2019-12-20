Роман Абрамович выбрал проектировщика сцены пермского театра оперы и балета
Стало известно, кто будет разрабатывать проект сцены театра оперы и балетв в Перми. Издание «Business Class» сообщает о том, что компанию - проектировщика выбрал бизнесмен Роман Абрамович.
Работать над проектом сцены, архитектурной концепцией и фасадными решениями и интерьером театра будет международное бюро «WHY».
В январе компания должна предоставить эскизы объекта. После чего их обсудят эксперты.
Компания в данный момент реставрирует крыло Рокфеллера Метрополитен-музее в Нью-Йорке, работает с галереей Северо-Западного побережья, зала Американского музея естественной истории.
ИСТОЧНИК KP.RU