2019-12-19T16:43:20+03:00
Общество

Снегоуборочная техника на улицах Перми будет работать круглосуточно

По ночам ее количество будет в два раза больше, чем днем
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Виталий КокшаровФото: Виталий Кокшаров
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В Перми начался обильный снегопад, такая же погода ожидается ночью и в течение завтрашнего дня, сообщили синоптики. По данным метеорологов, 20 декабря ожидаются обильные осадки, скорость ветра до 13 метров в cекунду, температура воздуха днем -2 градуса, а ночью от -6 до -8 градусов.

Из-за снегопада количество снегоуборочной техники на улицах Перми будет увеличено. Сейчас на улицах города в вечерний час пик работает порядка 90 машин и около 200 дорожных рабочих. Ночью количество техники будет увеличено до 200 единиц, а рабочих - до 300

- Подрядчики обязаны не только очищать и обрабатывать тротуары и проезжую часть, но и оперативно убирать сметенный снег, - уточнили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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