В Прикамье руководителя благотворительного фонда осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-19T16:32:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Соликамском городском суде завершился процесс по обвинению бывшего руководителя Благотворительного фонда «Забота о женщинах» в совершении мошенничества при получении выплат. Женщина была признана виновной в хищении денежных средств при получении пособий в связи с предоставлением заведомо ложных сведений.

- Обвиняемая незаконно получала в Центре занятости Соликамска пособие по безработице, в то время как Благотворительный фонд «Забота о женщинах», где она являлась Президентом, на основании решения суда был ликвидирован, - сообщили в краевой прокуратуре.

В результате женщина получила более 41 тысяч рублей. За это ее приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей и возмещению причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU