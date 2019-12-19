2019-12-19T16:32:15+03:00
Происшествия

В Прикамье руководителя благотворительного фонда осудили за мошенничество

Она незаконно получала пособие по безработице
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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В Соликамском городском суде завершился процесс по обвинению бывшего руководителя Благотворительного фонда «Забота о женщинах» в совершении мошенничества при получении выплат. Женщина была признана виновной в хищении денежных средств при получении пособий в связи с предоставлением заведомо ложных сведений.

- Обвиняемая незаконно получала в Центре занятости Соликамска пособие по безработице, в то время как Благотворительный фонд «Забота о женщинах», где она являлась Президентом, на основании решения суда был ликвидирован, - сообщили в краевой прокуратуре.

В результате женщина получила более 41 тысяч рублей. За это ее приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей и возмещению причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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