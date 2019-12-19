Жительница Прикамье случайно убила свою знакомую

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-19T14:53:15+03:00

В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое в ближайшее время рассмотрят в суде. Фото: Василий Вахрин

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В Березниках осудят 45-летнию женщину за причинение смерти по неосторожности. Обвиняемая случайно убила свою подругу.

Следователи установили, что женщины вместе выпивали. После спиртного обвиняемая решила закурить. После женщина оставила тлеющую сигарету на деревянной конструкции дома. В результате чего начался пожар. Помещение наполнил дым. 64-летняя подруга обвиняемой находилась в этот момент в доме и не смогла выбраться. Погибшая надышалась угарным газом.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое в ближайшее время рассмотрят в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU