"Напали со спины". В Перми журналиста покусали бродячие собаки
Бродячие собаки напали на журналиста "АиФ-Прикамье" Любовь Погодину. Утром 19 декабря девушка спешила на работу. На улице Гашкова она увидела стаю собак.
- Вдруг две из них (обе с желтыми бирками на ушах) внезапно подскочили ко мне и напали на меня сзади, - цитирует Любовь Погодину "АиФ". - Одна укусила меня за ногу, а вторая - порвала пуховик.
Рядом никого не было. Любовь испугалась и начала громко кричать, после чего собаки убежали. Они прокусили ей ногу, порвали джинсы и пуховик. После случившегося Любовь поехала в травмпункт, ей сделали несколько уколов от бешенства.
Ранее мы рассказывали о том, что вице-премьер Прикамья Алексей Чибисов озвучил число пострадавших от нападения собак за год. За 11 месяцев они покусали 2 тысячи 300 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU