2019-12-19T13:23:45+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный снег, гололед и метель

Ожидается восточный ветер до 12 м/с
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В Прикамье ожидается сильное похолоданиВ Прикамье ожидается сильное похолоданиФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

На Пермский край постепенно наступает зима. По прогнозам синоптиков, к концу недели в Прикамье ожидается сильное похолодание. К выходным температура может опуститься до - 20 градусов.

В ГУ МЧС предупреждают жителей о сильном ветре, снегопаде и метели. Ожидаются порывы ветра до 12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2...-7, местами по северо-востоку до -12.

Также из-за постепенного похолодания в Пермском крае возможен гололед и изморозевые отложения. В результате неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, заторы на дорогах, повышается риск автомобильных аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Прикамье случайно убила свою знакомую
Девочка не понимала, что происходит. В Прикамье мужчина надругался на ребенком
"Напали со спины". В Перми журналиста покусали бродячие собаки
В Перми мужчина убил соседку из-за котенка
В Перми специалисты ответят на вопросы родителей детей с инвалидностью
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный снег, гололед и метель
В районах Перми готовятся к открытию ледовые городки
"Грустно смотрела в окно". Пермяки волнуются о судьбе породистой собаки, которая одна каталась в автобусе
В Пермском крае запретили продажу снюса
В Прикамье наказали сотрудника Росгвардии, который сбил женщину на «зебре»
В Перми закрывается индийский ресторан «Garam Masala»
В Пермском крае живут Зима и Кай с Гердой
В Мотовилихинском районе Перми установили конструкции Новогоднего маршрута
Выживший в авиакатастрофе пермяк требует компенсацию с аэропорта
В Прикамье больше 65 527 тысяч человек не смогут вылететь за границу
Комиссия по ПЗЗ рассмотрела заявление об изменении параметров строительства в микрорайоне «Красные казармы»
В Перми мужчина пришел в отдел полиции и избил участкового металлической трубой
В Перми прошел кубок по робототехнике
В результате ДТП на Чусовском мосту автомобиль едва не улетел в реку
В Перми с высоты упал мужчина