МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный снег, гололед и метель

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-19T13:23:45+03:00

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На Пермский край постепенно наступает зима. По прогнозам синоптиков, к концу недели в Прикамье ожидается сильное похолодание. К выходным температура может опуститься до - 20 градусов.

В ГУ МЧС предупреждают жителей о сильном ветре, снегопаде и метели. Ожидаются порывы ветра до 12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2...-7, местами по северо-востоку до -12.

Также из-за постепенного похолодания в Пермском крае возможен гололед и изморозевые отложения. В результате неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, заторы на дорогах, повышается риск автомобильных аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU