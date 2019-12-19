2019-12-19T13:10:06+03:00
Общество

В районах Перми готовятся к открытию ледовые городки

Открытие состоится на следующей неделе
Лилия Абибулаева
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В этом году в каждом районе города построили свой тематический ледовый городок с горками, скульптурами и новогодними елямиВ этом году в каждом районе города построили свой тематический ледовый городок с горками, скульптурами и новогодними елямиФото: Василий Вахрин
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До Нового года осталось меньше двух недель. Город сверкает праздничной иллюминацией и уже вот-вот откроются ледовые городки. В этом году в каждом районе города построили свой тематический ледовый городок с горками, скульптурами и новогодними елями. Все городки откроются на следующей неделе.

В Мотовилихе построили два ледовых городка. В сквере им. Розалии Землячки расположится Резиденция Деда Мороза. Здесь гостей будет ждать ледяной трон, светоиллюминационные олени, горка в виде саней, настоящая почта Дедушки, световая фотозона.

Оформление городка в Дзержинском районе завершится уже к 20 декабря. Откроется он 22 декабря. Тема городка - «Навстречу к Победе».

В Свердловском районе на площади перед ДК им. Солдатова вокруг одного из фонтанов заливают каток «Лебединое озеро». Он откроется 25 декабря.

В Индустриальном районе в саду им. Миндовского ледовый городок будет посвящен теме «Транспорт Пермского края». Он откроется для посетителей 28 декабря в 15:00, состоится праздничный концерт.

В Кировском районе построят 2 ледовых городка, 7 катков и установят более 50 новогодних елей. Гостей начнут принимать 28 декабря.

Торжественное открытие городка в Орджоникидзевском районе состоится 28 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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