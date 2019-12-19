В районах Перми готовятся к открытию ледовые городки
До Нового года осталось меньше двух недель. Город сверкает праздничной иллюминацией и уже вот-вот откроются ледовые городки. В этом году в каждом районе города построили свой тематический ледовый городок с горками, скульптурами и новогодними елями. Все городки откроются на следующей неделе.
В Мотовилихе построили два ледовых городка. В сквере им. Розалии Землячки расположится Резиденция Деда Мороза. Здесь гостей будет ждать ледяной трон, светоиллюминационные олени, горка в виде саней, настоящая почта Дедушки, световая фотозона.
Оформление городка в Дзержинском районе завершится уже к 20 декабря. Откроется он 22 декабря. Тема городка - «Навстречу к Победе».
В Свердловском районе на площади перед ДК им. Солдатова вокруг одного из фонтанов заливают каток «Лебединое озеро». Он откроется 25 декабря.
В Индустриальном районе в саду им. Миндовского ледовый городок будет посвящен теме «Транспорт Пермского края». Он откроется для посетителей 28 декабря в 15:00, состоится праздничный концерт.
В Кировском районе построят 2 ледовых городка, 7 катков и установят более 50 новогодних елей. Гостей начнут принимать 28 декабря.
Торжественное открытие городка в Орджоникидзевском районе состоится 28 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU