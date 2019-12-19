"Грустно смотрела в окно". Пермяки волнуются о судьбе породистой собаки, которая одна каталась в автобусе

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-19T14:10:15+03:00

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В Перми одинокая породистая собака каталась в автобусе. Фотография появилась в одном из пабликов. На снимке такса сидит на пассажирском месте и грустно смотрит в окно.

- Бедная, так жалко, - пишут пользователи соцсети. - Как можно зайти в автобус собакой и забыть ее?

В комментариях откликнулась и бывшая хозяйка таксы. Оказывается, собаку не так давно отдали в хорошие руки, но вчера она сбежала. Девушка пытается найти таксу.

- Если кто его увидит, позвоните, пожалуйста, мне, - попросила она в комментариях. - Или если кто-то поедет до Индустриального района, возьмите его с собой и позвоните мне.

Мы позвонили перевозчику, но оператор сообщила, что о таксе и ее нынешнем местонахождении им ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU