"Грустно смотрела в окно". Пермяки волнуются о судьбе породистой собаки, которая одна каталась в автобусе
В Перми одинокая породистая собака каталась в автобусе. Фотография появилась в одном из пабликов. На снимке такса сидит на пассажирском месте и грустно смотрит в окно.
- Бедная, так жалко, - пишут пользователи соцсети. - Как можно зайти в автобус собакой и забыть ее?
В комментариях откликнулась и бывшая хозяйка таксы. Оказывается, собаку не так давно отдали в хорошие руки, но вчера она сбежала. Девушка пытается найти таксу.
- Если кто его увидит, позвоните, пожалуйста, мне, - попросила она в комментариях. - Или если кто-то поедет до Индустриального района, возьмите его с собой и позвоните мне.
Мы позвонили перевозчику, но оператор сообщила, что о таксе и ее нынешнем местонахождении им ничего неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU