В Пермском крае запретили продажу снюса

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-19T12:49:45+03:00

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В Прикамье запретили продажу снюса. Это табачное изделие пропагандируют как альтернативу сигаретам, а на деле - сотни отравившихся. Большинство среди школьников. В одной порции содержится огромная доза никотина, найти их можно везде, а цена коробочки сравнима с двумя школьными обедами.

За последнее время в Перми было два случая, когда подростки поступили в токсикологию с никотиновым отравлением. Признаки того, что ребенок отравился никотином следующие: головокружение, предобморочное состояние, рвота. Однако со временем организм может привыкнуть к яду, как, к примеру, организм курильщика привыкает к сигаретам.

В Перми и в крае запретили оптовую и розничную продажу этого вещества. Нарушителям закона грозит штраф. Для физических лиц от 2000 до 4000, для должностных от 7000 до 12 000, а юридические лица заплатят от сорока до шестидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU