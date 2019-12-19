В Прикамье наказали сотрудника Росгвардии, который сбил женщину на «зебре»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-19T12:35:48+03:00

Суд приговорил его к судебному штрафу в размере 12 тысяч рублей. Фото: Василий Вахрин

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В Краснокамске осудили 34-летнего сотрудника Росгвардии за причинение тяжкого вреда здоровью.

В январе 2019 года мужчина ехал на служебной машине на задание. Проявив неосторожность, он выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. В этот момент дорогу переходила женщина. Сотрудник Росгвардии сбил 41-летнюю местную жительницу. Пострадавшая получила тяжелые травмы.

Следователи прекратили уголовное дело в отношении мужчины. Суд приговорил его к судебному штрафу в размере 12 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина пришел в отдел полиции и избил участкового металлической трубой.

ИСТОЧНИК KP.RU