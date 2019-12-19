В Прикамье наказали сотрудника Росгвардии, который сбил женщину на «зебре»
В Краснокамске осудили 34-летнего сотрудника Росгвардии за причинение тяжкого вреда здоровью.
В январе 2019 года мужчина ехал на служебной машине на задание. Проявив неосторожность, он выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. В этот момент дорогу переходила женщина. Сотрудник Росгвардии сбил 41-летнюю местную жительницу. Пострадавшая получила тяжелые травмы.
Следователи прекратили уголовное дело в отношении мужчины. Суд приговорил его к судебному штрафу в размере 12 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина пришел в отдел полиции и избил участкового металлической трубой.
ИСТОЧНИК KP.RU