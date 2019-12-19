В Перми закрывается индийский ресторан «Garam Masala»
Первый индийский ресторан в Перми прекращает свою работу. Об этом сообщает издание «Business Class». Отведать индийскую кухню в ресторане можно будет до конца 2019 года.
Собственники решили сменить род деятельности, а заведение выставили на продажу. Первый индийский ресторан продаю за 900 тысяч рублей.
«Garam Masala» открылся в Перми в 2017 году. Его открывали владельцы кафе «Али Falafel», но в 2018 году хозяин заведения сменился.
Напомним, ранее мы писали о том, что ресторан «Black Star Burger» закрылся в Перми. До Перми Тимати открыл свои закусочные в Москве, Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Грозном и Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU