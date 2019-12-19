В Пермском крае живут Зима и Кай с Гердой

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-19T12:13:54+03:00

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Пермская зима преподносит немало сюрпризов. То с неба обрушивается ледяной дождь, который превращает улицы в каток, то откуда-то в декабре всплывает непривычный «плюс» и тает снег. Мы решили немного «вернуться» в настоящую холодную зиму и посмотреть, какие «зимние» фамилии и имена носят пермяки.

Как нам рассказали в управлении ЗАГС администрации Перми, в Прикамье есть люди как с «зимними» именами, так и с «зимними» фамилиями.

Так, в Пермском крае живут три Зимы, 74 Кая и 31 Герда, а также 343 Снежаны. Это имена. Среди фамилий чаще встречается Мороз, людей с этой самой распространенной «зимней» фамилией в Прикамье аж 425.

Также в нашем регионе живут люди с фамилией Ветер, их шестеро, и Метель, таковых четверо. Есть и 31 Зима, на этот раз это уже фамилия. Кроме того, у 80 человек в паспорте значится фамилия Холод и у двоих - Герда.

ИСТОЧНИК KP.RU