2019-12-19T11:59:26+03:00
Общество

В Мотовилихинском районе Перми установили конструкции Новогоднего маршрута

Их разместили в сквере им. Розалии Землячки
Лилия Абибулаева
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Установить все элементы Новогоднего маршрута полностью планируют на этой неделе.Установить все элементы Новогоднего маршрута полностью планируют на этой неделе.Фото: Василий Вахрин
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В этом году Новогодний маршрут решили расширить. Инсталляции постепенно появляются в Кировском и Мотвилихинском районах города.

Так, в сквере им. Розалии Землячки уже установили светящиеся крылья и оленей. У цирка появился светящийся шар.

На Северной дамбе, улице Крупской и Уральской уже установили консоли. В конце декабря на Новогоднем маршруте в Мотовилихе появится два ледовых городка – в сквере им. Розалии Землячки и у универсального дворца спорта «Молот».

Монтаж украшений продолжается и в Кировском районе. Так, инсталляции уже светятся на участке от пересечения улиц Ласьвинской и Маршала Рыбалко до парка «Счастье есть». Установить все элементы Новогоднего маршрута полностью планируют на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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