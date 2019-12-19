В Мотовилихинском районе Перми установили конструкции Новогоднего маршрута

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-19T11:59:26+03:00

Установить все элементы Новогоднего маршрута полностью планируют на этой неделе. Фото: Василий Вахрин

Их разместили в сквере им. Розалии Землячки

Изменить размер текста: A A

В этом году Новогодний маршрут решили расширить. Инсталляции постепенно появляются в Кировском и Мотвилихинском районах города.

Так, в сквере им. Розалии Землячки уже установили светящиеся крылья и оленей. У цирка появился светящийся шар.

На Северной дамбе, улице Крупской и Уральской уже установили консоли. В конце декабря на Новогоднем маршруте в Мотовилихе появится два ледовых городка – в сквере им. Розалии Землячки и у универсального дворца спорта «Молот».

Монтаж украшений продолжается и в Кировском районе. Так, инсталляции уже светятся на участке от пересечения улиц Ласьвинской и Маршала Рыбалко до парка «Счастье есть». Установить все элементы Новогоднего маршрута полностью планируют на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU