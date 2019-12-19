Выживший в авиакатастрофе пермяк требует компенсацию с аэропорта
Авиакатастрофа, в которой пострадал пермяк, произошла 30 лет назад. Мужчина летел на самолете «Пермских авиалиний», который перевозил работников «Красноленинскнефтегаза». Весь экипаж погиб, пассажиры получили травмы. В авиакатастрофе пермяк получил серьезную черепно-мозговую травму, из-за чего потерял трудоспособность.
В течение 30 лет ему ежемесячно платили пособие, но когда у аэропорта сменилось руководство, выплаты закончились. Мужчина обратился к уполномоченному по правам человека в Пермском крае.
Павел Миков выяснил, что аэропорт «Большое Савино» должен выплачивать мужчине компенсацию. Уральской транспортной прокуратуре отметили, что прекращение выплат идет вразрез с положениями Всеобщей декларацией прав человека, Конституцией РФ, Гражданского кодекса, а также Конституцией РСФСР, действовавшей на момент авиакатастрофы.
Руководству аэропорта внесено представление.
ИСТОЧНИК KP.RU