В Прикамье больше 65 527 тысяч человек не смогут вылететь за границу
Судебные пристав Пермского края проводят акцию «Новый год без долгов». Отпуск более 65 тысяч пермяков может закончиться в аэропорту.
Сотрудники ведомства предупреждают, что долг необходимо оплатить заранее, чтобы деньги поступили на счет приставов. Оплата задолженности в аэропорту не помомжет и отдых будет испорчен.
Так, житель Прикамья таким образом едва не лишился отпуска на Бали. Мужчина уже купил путевку, но вовремя увидел сообщение о долге. Мужчина заплатил 300 тысяч и отправился отдыхать.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае судебные приставы арестовали 188 автомобилей за долги. Всего выявлено 2065 автомобилистов с задолженностями
ИСТОЧНИК KP.RU