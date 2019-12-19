2019-12-19T10:32:02+03:00
Общество

В Прикамье больше 65 527 тысяч человек не смогут вылететь за границу

Чтобы отдохнуть за пределами России, необходимо оплатить долги
Лилия Абибулаева
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Долг необходимо оплатить заранее, чтобы деньги поступили на счет приставовДолг необходимо оплатить заранее, чтобы деньги поступили на счет приставовФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Судебные пристав Пермского края проводят акцию «Новый год без долгов». Отпуск более 65 тысяч пермяков может закончиться в аэропорту.

Сотрудники ведомства предупреждают, что долг необходимо оплатить заранее, чтобы деньги поступили на счет приставов. Оплата задолженности в аэропорту не помомжет и отдых будет испорчен.

Так, житель Прикамья таким образом едва не лишился отпуска на Бали. Мужчина уже купил путевку, но вовремя увидел сообщение о долге. Мужчина заплатил 300 тысяч и отправился отдыхать.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае судебные приставы арестовали 188 автомобилей за долги. Всего выявлено 2065 автомобилистов с задолженностями

ИСТОЧНИК KP.RU

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