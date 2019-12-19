Комиссия по ПЗЗ рассмотрела заявление об изменении параметров строительства в микрорайоне «Красные казармы»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-19T10:17:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми рассмотрели заявление застройщика на изменение параметров строительства двух земельных участков. Заявитель запрашивал установление предельной высотой зданий – не более 25 этажей на первом земельном участке. В отношении второй территории застройщиком предложена подзона по высоте – 17 этажей с максимальным коэффициентом плотности 3,73. Однако члены комиссии утвердили предельную высоту – не более 14 этажей.

ООО «Сатурн-Р» также представил дополнительное соглашение по обязательствам строительства социальных объектов. Школа на 1225 мест уже возводится на территории ЖК «Арсенал», также появятся 2 детских сада – отдельно стоящее здание на 200 мест и детский сад в одном из жилых домов на 75 мест. Кроме того, застройщик профинансирует недостающее количество мест.

ИСТОЧНИК KP.RU